Aspoň Kočnerove táraniny o protestoch by mohli prestať používať

Súd ako proces s dedičstvom Smeru.

15. jan 2020 o 18:28 Zuzana Kepplová

Robert Fico sa hnevá. Opozičníci sa podľa neho venujú tancom na hroboch novinára s družkou, ktorých v Smere zanovito volajú „dvaja mladí ľudia“, akoby Kuciakova práca v celej veci nehrala žiadnu rolu.

Je však len veľmi ťažké nevidieť prebiehajúci súd v Pezinku ako proces s dedičstvom Smeru. Prepojenia, ktoré sme doteraz poznali len z investigatívy, teraz zaznievajú pred súdom vo výpovediach svedkov. Vedú do útrob štátu – ako v prípade Bödörovho dosahu na NAKA – a vedú tiež na vysoké ústavné pozície – ako Kočnerovo volanie o pomoc u Mamojku.

A síce výpovede len dopĺňajú to, čo sme už poznali zo spisu, v súdnej sieni tieto slová naberajú novú kvalitu a vážnosť. Už nemôžu byť zhodené zo stola, že sú to účelovo povyberané citáty so zámerom škodiť Smeru, ako sa sťažoval Peter Pellegrini.

Pretože tento súd je tou najväčšou antikampaňou, akú sociálni demokrati kedy zažili. Keď štát, o ktorom azda boli presvedčení, že spravujú oni a ochranu poskytuje im, sa zrazu emancipoval od politickej vôle a začal na istých miestach fungovať pre všetkých a chrániť občanov.