Trump nevie, čo ďalej s Iránom

Autor bol vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a generálny tajomník NATO

Nový rok sa začal ďalším nezmyselným zahraničnopolitickým rozhodnutím z dielne prezidenta Donalda Trumpa. Zavraždenie Kásima Sulejmáního, ktorý viedol operácie Iránskych revolučných gárd mimo územia Iránu, bol neuvážený krok bez ohľadu na budúcnosť. Nedá sa pochybovať, že Sulejmání mal na Blízkom východe veľmi zhubný vplyv. No šéfoval ozbrojeným štátnym zložkám a požíval značnú popularitu, aj keď sa to Trump snaží poprieť.

Preto treba zopakovať, že Spojené štáty prekročili mieru a založili nebezpečný precedens, ktorý radi využijú ich nepriatelia ako výhovorku, ak urobia čosi podobné. Trump zašiel až tak ďaleko, že sa vyhrážal Iránu zničením pamiatok, čo by predstavovalo vojnový zločin. Síce si to rozmyslel, no jeho chronická impulzívnosť len prezrádza chýbajúcu schopnosť plánovať.

Zavraždenie Sulejmáního bola senzácia zamýšľaná pravdepodobne pre domáce publikum. No bude to v dlhodobej perspektíve účinné?

Trump nemá plán pre Irán

Odpoveď, samozrejme, záleží aj na tom, aké budú ďalšie Trumpove kroky k Iránu. Jeho administratíva sa drží tvrdenia, že prezidentov drastický zásah mal na Irán odstrašujúci účinok, keďže Sulejmání bol veľmi dôležitým článkom režimu. No takýto predpoklad je otázny.