Len cez rakúsku mŕtvolu

Do Prahy prišiel "starý Kurz".

16. jan 2020 o 18:26 Peter Schutz

Pre ďalšie kolo visegrádskych rituálov, ku ktorým si premiéri (prezidenti) prizývajú tretie osoby, aby hľadali jednoty a zhody, ktoré potom propagandisticky vyťažujú, bol tentoraz v poradí staronový kancelár Kurz.

Príťažlivosti stretnutia v Prahe ešte dodali očakávania, do akej miery príde predseda rakúskej vlády "prefarbený", keďže namiesto FPÖ zasadol tentoraz do koalície so Zelenými.

Fakt je, že hoci sa o revolúcii vo Viedni veľa hovorí – viac ministeriek ako ministrov -, v Prahe to bol ten istý Kurz, ako sme ho spoznali. Na zhode v otázke migrácie, kde sa okamžite zhodol s celou V4, veru nebolo ani stopy po novom koaličnom partnerovi Koglerovi.

Rétoriky, akože hlavné je opevniť zvonka schengenskú hranicu, sú klamlivé akurát dobýjaním sa do otvorených dverí, keďže nielen Rakúsko, ale takmer všetky krajiny prijali rad legislatívnych opatrení, ktoré počty žiadateľov o azyl výrazne ostrihali.