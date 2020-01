Toto už nebude vtipné

Rany už nevylieči ani zadržanie Trnku.

17. jan 2020 o 11:09 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Práve sa rozhodujete, že domáce teritórium svojich detí rozšírite o podkrovie, stačí ho zatepliť, obiť drevom, položiť podlahu, ale do toho prichádza nový prieskum. Kotleba je na štrnástich percentách, a hoci ste predtým veľakrát hovorili, že to tak bude, že zo Smeru a SNS sa to nemá kam inam preliať, prvý raz vám napadne, že vás podkrovie nezachráni.

Deň plynie a vám to nejde z hlavy. Usadili ste sa, už ste nechceli ísť nikam. Napriek okatej pesimistickej póze ste si doteraz nepripúšťali možnosť, že v tomto štáte sa nebude dať normálne žiť. Na realite ste sa v sebaobrannom reflexe viac-menej zabávali a ani v posledných dňoch to nebolo inak.

Hovorili ste si napríklad, že je najvyšší čas nahliadnuť hlbšie do tej Kočnerovej šperkovnice, nech už si nemusia len vrabce čvirikať, kto jeho komárňanskej prekladateľke z taliančiny posielal fotky ohanbia a podobné historky.