Reforma odvodov PS-Spolu nie je žiadna revolúcia

Kde sa neškrtá vo výdavkoch, nedajú sa robiť zázraky v daňovom zaťažení.

17. jan 2020 o 12:30 Radovan Ďurana

Autor je analytik INESS

Reforma nie je odvážna, keď ju navrhovateľ označí za odvážnu. Reforma je odvážna, keď ju tak vnímajú občania alebo keď radikálne zmení daňovo-odvodové zaťaženie.

Koalícia PS-Spolu navrhla reformu odvodového zaťaženia a naznačila zmeny v dôchodkoch. Analytické srdiečko zaplesá, konečne konkrétny materiál, s ktorým sa dá pracovať.

Prvý a kľúčový bod reformy hovorí o spôsobe platenia odvodov. Konečne sa zruší hranie na rôzne fondy Sociálnej poisťovne a vznikne len jeden odvod a jedna sadzba (34,95 percenta) pre zamestnávateľa. K tomu jeden odvod a jedna dvanásťpercentná sadzba zamestnanca.

Odvaha po slovensky

Je to vítané zjednodušenie, ale treba priznať, že odvážny je tento návrh len v kontexte slovenskej politiky. Návrh viac-menej kopíruje zámery už štrnásťročného návrhu platenia daní a odvodov s názvom UNITAS. Pre účtovníkov bude zaujímavá skutočnosť, že na strane zamestnanca ostáva už len jeden odvod, a to zdravotný.

“ Nositeľom a reálnym platcom odvodov bude vždy len zamestnanec, preto by mal existovať len odvod zamestnanca. „

Zaujíma to však občana? Zabudne na to dve minúty po tom, ako si pozrie výplatnú pásku. Zaujíma ho čistý príjem. Koalícia vracia do hry odpočítateľnú položku na zdravotné odvody a to pre každého, na prvých tristo eur.