Máme zopár pretekárov, ale kde sú spoluhráči?

Nový rok som chcel stoj čo stoj začať pozitívnym zamyslením. Takže ďakujeme, Petra Vlhová. Teším sa na zvyšok januára, na február a na väčšiu časť marca. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa končí 22. 3. v Cortine d´Ampezzo.

Kedysi na prelome storočí som sa zhováral o našom športe s našou bývalou výbornou šermiarkou Katarínou Ráczovou-Lokšovou. Zamyslela sa a položila si otázku a hneď si na ňu odpovedala: „Máme Moravcovú, znamená to, že máme aj dobré plávanie? Isteže nie.“ Bolo to okolo olympiády v Sydney, kde naše eso z Piešťan vybojovalo dve strieborné medaily.

Naposledy v Sydney

V Austrálii štartovali aj futbalisti, basketbalistky a vodní pólisti. Prvý a posledný raz v lete pod piatimi kruhmi zastupovali Slovensko kolektívy.

Obávam sa, že to, čo strieborná fleuretistka z MS 1978 povedala o Moravcovej, platí aj o zjazdovom lyžovaní a cyklistike. A úspech v kolektívnej hre je už pomaly vysielaním pre pamätníka. Slovákom sa darí postúpiť do najvyššej kategórie (ME, MS, OH) iba občas a čoraz menej. Futbal, odpusť, nemám krištáľovú guľu.

Pred týždňom večer som si na rakúskej ORF1 pozrel zápas Rakúšanov s Čechmi na kontinentálnom šampionáte v hádzanej. Hrajú na ňom všetky krajiny V4 okrem Slovenska, Ukrajina, aj všetkých šesť tímov z bývalej Juhoslávie.

Slováci hrali na tomto podujatí trikrát (2006, 2008, 2014). Na svetovom šampionáte 2009 v Chorvátsku nášho fanúšika dostali do varu, hoci skončili na desiatom mieste. Uplynulý víkend neuspeli v predkvalifikácii na MS 2021 v konkurencii Luxemburska, Faerských ostrovov a Litvy.