Pat v parlamente urobí z Čaputovej najsilnejšieho hráča

Prezidentke hrozí, že by mala poveriť Kotlebu.

17. jan 2020 o 19:00 Peter Schutz

Deväť subjektov do parlamentu podľa Focusu je príliš veľa, aby v polovici januára mala nárok akákoľvek prognóza.

Na skutočnosti stúpajúcej nervozity medzi stranami – a dokonca už aj v paláci – nič nemení ani Polis zakladajúci špekuláciu, že šesťkoalícia s rodinou Kollára by vládu azda aj vybudovala.

Prezidentkin včerajší hlas, že keby Kotleba voľby aj vyhral (!), nemusí ešte vedieť zostaviť vládu, vcelku jasne signalizuje, do akých nekomfortných myšlienok ju ženú prieskumy.

Ak aj predsunieme, že prezidentské poverenie a funkcia premiéra sú dve rôzne veci, svoju averziu k „možnosti Kotleba“ by Čaputová nemala ventilovať. Kibicom v publiku by sa ešte mohlo zazdať, že to je ozaj reálna alternatíva.

Nie je. A je nejasné, prečo sa prezidentka tak úporne drží údajného „protokolu“, že víťaz musí ísť prvý. To nie je žiadna veľká slovenská tradícia.

A keďže na prvom poradí čupí stále Smer, v ktorom líder a predseda nie je tá istá osoba, čo môže spôsobovať ešte aj nedorozumenia, najsprávnejšie vyhlásenie k budovaniu vlády, ak vôbec chce čosi povedať, by bolo, že poverený bude až ten šťastlivec, ktorý donesie do paláca 76 podpisov poslancov.