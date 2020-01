Fico sa chce zbaviť zodpovednosti za Kotlebu

Vulgárnym slovníkom poslal svojich voličov jasným smerom.

18. jan 2020 o 15:47 Peter Tkačenko

Hurá, tak už má Smer program. Síce má tri riadky a presne 102 znakov vrátane medzier, ale má. Síce v ňom nie je nič konkrétne, len ezoterické vyhlásenia ako „dôchodcovia si zaslúžia“, „mladým rodinám podpora“ a „lekári majú povinnosti“, ale Robertovi Ficovi môžeme dôverovať, že ak dostane príležitosť, využije ju na urýchlenie fiškálnej samovraždy.

Na tomto mieste sa však chceme venovať niečomu inému, čo sa ako červená (aká iná, že) niť niesla celou sobotnou „programovou konferenciou“ Smeru: varovanie, že Kotlebova ĽS NS naozaj silno rastie, priznanie, že môže vyhrať voľby a obvinenie, že za to môžu všetci, ktorým sa nepáči Smer – teda v prvom rade pravica a médiá.

No. Ako sme už viackrát písali, Ficove slová už by mali byť predmetom skúmania majiteľov iného ako politologického diplomu. V tomto prípade ide najmä o vonkajšie prejavy úzkosti a žiarlivosti, lebo mu Kotleba preberá elektorát a niet tej sily, ktorá by tento odliv zastavila. Preto obviňuje všetkých, okrem kľúčového subjektu, ktorý za to nesie zodpovednosť.