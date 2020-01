Fašistov stvoril Fico. A teraz si s nimi rozumie (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Toto nie je článok o tom, čo robiť s tým, že fašisti môžu reálne vyhrať voľby. Autor to jednak nevie a jednak si myslí, že teraz už nič.

Je to článok o tom, ako Smer so sebou stiahol celú spoločnosť a prihral voličov fašistom. O tom, ako sa kedysi nepredstaviteľné stalo bežným. O tom, ako sme zhrubli a stali sa z nás horší ľudia.

Ktorý je váš obľúbený škandál?

Ktorý z mnohých škandálov mnohých vlád Roberta Fica je váš najobľúbenejší? Fajnšmekri si môžu spomenúť napríklad na to, že niekdajší minister financií meral teplotu v Monaku a tá bola presne 30,126 stupňa. Dostal vtedy žltú kartu.

Tí menej nároční si môžu spomenúť na mýtny tender – alebo akýkoľvek iný tender. Na slovensko.sk alebo akýkoľvek iný informatizačný projekt. Na Bašternáka – alebo akéhokoľvek iného so Smerom spriazneného fakturanta, ktorý si robil, čo chcel.

A takto by sa dalo pokračovať donekonečna: pri ľubovoľnej aktivite, ktorá sa o Smer čo i len obtrela. No a keďže tu Smer vládne takmer nepretržite od roku 2006, za ten čas sa oň obtrelo prakticky všetko.

Zoznam škandálov by bol dlhší ako rozsah tohto článku, a to je k dispozícii osemtisíc znakov. Štrnásť rokov, prosím pekne. Štrnásť rokov, počas ktorých sme sa všetci a každý deň presviedčali, že spravodlivosť neexistuje na najvyšších, stredných ani najnižších miestach.

Krok prvý: Deštrukcia

Kto mal sedieť, nesedel; kto sa chcel dočkať spravodlivosti, ten sa jej nedočkal.

Dnes sa dozvedáme, že Generálnu prokuratúru riadil sedlák a alkoholik v jednom; dozvedáme sa, že jeden mafián sa urval až natoľko, že dal zavraždiť novinára aj so snúbenicou. Dozvedáme sa, že minister financií nebol tak naozaj ministrom financií.

Nie je to náhoda, to nie sú chyby; tak to bolo myslené. A tak to malo byť aj naďalej, len sa celá situácia už natoľko vymkla spod kontroly, až sa stali chyby. Pod vlastnou váhou sa to začalo rúcať.

“ Fašisti tu nie sú kvôli nespratným liberálom, liberáli tu predsa nikdy nevládli. „

Robert Fico najprv za štrnásť rokov zničil akúkoľvek dôveru obyvateľov v štát. Každú chvíľu a pri každom škandále dokazoval, že ľudia sa delia na tých niekoľkých, ktorí môžu, a všetkých ostatných, ktorí nemôžu. Od okresného úradu vo vybranom meste cez krajské súdy až po Mariana Kočnera.