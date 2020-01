Putinovi nejde o betónovanie moci

Po rokoch v úrade myslí na bezpečný oddych.

20. jan 2020 o 12:00 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, žije v Londýne

Pred piatimi rokmi niekto na internet zverejnil fotografie z rokov 1920 a 1941, na ktorých bol muž, ktorý sa výrazne ponášal na Vladimira Putina. Obe fotografie ho zachytávali vo vojenskej uniforme, ako bráni záujmy ruského národa, čomu zostal verný dodnes.

Ako je to však možné? Veď sa narodil až v roku 1952. Nasledovala teda vlna falošných špekulácií, že Putin je nesmrteľný hrdina, ktorý sa pravidelne vracia, aby zachránil Rusko. Prípadne je len nesmrteľný upír. Tak či onak, bude s nami navždy. Bol to nezmysel vtedy a je to nezmysel aj dnes.

Ruský prezident minulý týždeň ohlásil sériu ústavných reforiem a väčšina zahraničných pozorovateľov, zvlášť tých západných, okamžite dospela k záveru, že Putin mení systém, aby si navždy udržal moc.

Druhý Stalin?

Podľa zahraničných komentátorov Putinovi dvadsať rokov pri moci stále nestačí (jeho súčasné funkčné obdobie uplynie v roku 2024).

Vysvetľujú nám, že nemôže riskovať stratu moci, inak sa Rusi začnú vypytovať, kde sa vzalo jeho nesmierne bohatstvo, ktoré nemohol legálne nadobudnúť. Vzápätí títo odborníci prejdú dlhočizným litániám o tom, že je stelesnením zla, ba dokonca k prirovnaniam so Stalinom.

“ Putin potrebuje takú funkciu, ktorá mu zaistí konečné slovo pri veľkých zmenách. „

Josif Stalin, ktorý vládol Sovietskemu zväzu od roku 1924 až do smrti v roku 1953, bol masový vrah bez štipky svedomia.

Pred jeho paranojou sa nikto nemohol cítiť v bezpečí: dal postrieľať ešte aj väčšinu hrdinov boľševickej revolúcie. Pravdepodobne bol zodpovedný za smrť desiatich miliónov obyvateľov Sovietskeho zväzu.