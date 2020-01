Bitka o nájomné byty

Cena za úsporu je privysoká. Ako vždy, keď sa štát montuje niekam, kam nemá.

20. jan 2020 o 16:32 Eduard Žitňanský

Na Slovensku žije 90 percent obyvateľov vo vlastnom byte alebo dome. Úniový priemer je 70 percent.

V podnájme za trhové ceny žije 8,5 percenta Slovákov, no dotované bývanie využíva len 1,5 percenta ľudí (priemer EÚ je 8,5 percenta).

„Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať dvojizbový byt za 200 eur,“ sľubuje predseda Sme rodina Boris Kollár v predvolebnom videu.

Mladé rodiny si podľa neho nemôžu dovoliť predražené bývanie, a preto prišli v Sme rodina s riešením, ako postaviť 25-tisíc nájomných bytov ročne. Stálo by to zhruba dve miliardy eur. Mimochodom je to stokrát viac ako súčasná podpora bývania.

Na vlnu populizmu naskočilo aj niekoľko ďalších strán. Ich návrhy sa líšia v technických parametroch, podstata je rovnaká.