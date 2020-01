Smer sa oblúkom vracia k holým zadkom

Také politické prázdno naposledy ukázal v roku 2002.

21. jan 2020 o 14:42 Peter Tkačenko

„Už sa to sype po desaťhaliernikoch,“ oznámil vraj v roku 1999 vydesený viceguvernér Marián Jusko premiérovi Mikulášovi Dzurindovi, čím mu chcel demonštrovať neveselé postavenie slovenskej koruny, ktorá v tom čase žala, čo zasiala hospodárska politika Vladimíra Mečiara.

Netreba veľa obrazotvornosti, aby sme si v kontexte po desatinkách klesajúcich preferencií Smeru predstavili podobné výjavy na Súmračnej ulici. Rozdiel zrejme bude v reakcii: kým Dzurindova vláda zareagovala balíčkom úsporných opatrení, ktoré boleli a znamenali veľké politické náklady, ale napokon sa ekonomika uzdravila, Smer si povedal, že najlepšie bude robiť stále viac toho istého.

Výsledkom je teda prepálená ofenzíva nevkusných, akoževtipných videí, ktoré majú vykresliť opozíciu ako rozhádanú partiu politických nedoukov a sociálnych netvorov. Veď to dlhé roky fungovalo, tak prečo by to teraz nešlo? No, lebo to nie je téma a navyše neveria tomu ani smeráci.