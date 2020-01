Nedajme sa pomýliť efektmi

Kampaň Smeru je zlatá klasika.

21. jan 2020 o 20:46 Zuzana Kepplová

Aj sa dalo čakať po personálnych otrasoch v Smere, že kampaň využijú na zvestovanie, ako to celé bolo a prečo má volič zostať kľudný a nikam neodchádzať. Kočneriáda je však terén, kde nemôžu vyhrať a azda to ich láskavého voliča až tak nezaujíma (hádame, nevieme, oni vedia).

A tak to, čo momentálne pozorujeme, je síce nové formou – ťažko si sociálne siete nevšimnúť – no obsahovo je to starý Smer.

Naďalej bojujú so zderským kapitalizmom vteleným do Sulíka, čo s ohľadom na jeho percentá azda ani nie je dôstojné najsilnejšej strany. Rozhádaná opozícia je už zlatý evergreen. A na Kiskovi naďalej testujú najstaršiu zbraň politiky – obyčajné ohováranie.