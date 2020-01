Ficov kľúč je Danko

Ak sa SNS nedostane do parlamentu, Smer je vybavený.

21. jan 2020 o 18:01 Peter Schutz

Vo víre nepodložeností i čistých hlúpostí Andreja Danka by vylúčenie Smeru z povolebnej spolupráce aj zaniklo. Našťastie, celkom tak to predseda SNS na Markíze nepovedal, len tlačová agentúra sa akosi stratila v preklade.

Škoda, mohlo to by krajšie, bojkot zombie Fica by bola pecka, ktorá by zakladala až otázku, že načo vôbec SNS kandiduje do parlamentu. Aj keby sa totiž v parlamente vyskytlo deväť subjektov, čiže koľko ich prorokujú Focus aj AKO, vzhľadom na červenú čiaru demokratickej opozície na nich samotných by SNS nemohol robiť spoločnosť už vôbec nikto.

Ešte aj bez Danka je záľaha predvolebných škrtov krížom-krážom ak nie rekordom, tak svojho druhu ďalšou raritou. Tie škrty majú dobrý dôvod, jednoducho časť spektra je viac než nespôsobilá budovať a žiť to, čomu sa hovorí slušné Slovensko.