Sólymos odišiel, ako sa patrí

Stačí štipka vkusu a dá sa odísť aj bez hanby.

23. jan 2020 o 14:37 Peter Tkačenko

Tí Maďari nemajú kúska zľutovania. Opije sa im minister, rozdrapuje sa v ázijskom občerstvovacom zariadení, ale oni komentariátu a širšej obci nedoprajú potešenie vyvŕšiť sa na tom, ako zatĺka a nie je schopný prijať zodpovednosť.

Nie, on drzo urobí to jediné, čo sa v takejto situácii urobiť dá.

“ Sólymos štyri roky robil politickú prácu ako v tejto vláde nikto. „

Teraz na okamih vážne. Treba oceniť nielen to, že László Sólymos podal demisiu hneď ráno po incidente, ale aj to, akým spôsobom to spravil.

Nehľadal temné neoliberálne sily, ktoré mu do gágora naliali omamné nápoje, nekládol tajomné otázky, ako je možné, že sa o tom tak rýchlo dozvedeli novinári a nepýtal sa ani, komu to prospeje.

Áno, spomenul osobné problémy, ale v rovine vysvetlenia, ktoré jeho správanie nijako neospravedlňuje.