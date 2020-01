Klíma je lakmusový papierik

Argumenty prečo nič nerobiť by sme našli ľahko. Slovensko má v globálnej ekonomike zanedbateľnú uhlíkovú stopu a z pohľadu klímy je takmer jedno, či našu ekonomiku reformujeme alebo nie. Slovensko tiež pri zmene klímy neponesie taký nápor problémov ako povedzme tichomorské ostrovy a naša reakcia by predsa mala zodpovedať vážnosti problému.

Uvažovať o tom, prečo nie je dnes prinajlepšom alibistické. Ak nebudeme mať ochotu robiť ťažké a bolestivé reformy my, nemôžeme ich očakávať od iných, často chudobnejších národov, ktoré na klíme nesú menej historickej viny.

Praktický dôvod prečo sa pozerať na klímu cez politiku je, že môže fungovať ako ideálny lakmusový papierik zodpovednosti. Ukazuje, či sú politici ochotní počúvať rady najlepšie informovaných ľudí, bodaj by aj boli nepohodlné. Testuje tiež ich ochotu robiť politicky drahé obety pre budúcnosť ľudí v krajine.

To sú univerzálne užitočné kvality, ktoré by sme mali od našich volených zástupcov chcieť. Inak povedané, strany, ktoré to nemyslia vážne so zmenou klímy to nemyslia vážne ani s budúcnosťou generácie dnešných detí.