Bašternákova správkyňa prilieva olej do ohňa nedôvery

Proti prepisom majetku sa nakoniec ohradí.

25. jan 2020 o 11:54

Ak indície neklamú, môžeme pestovať nádej, že správkyňa konkurznej podstaty majetku Ladislava Bašternáka sa nakoniec predsa len ohradí proti tomu, ako na poslednú chvíľu prepísal „svoj“ majetok na rodinných príslušníkov.

Je to, samozrejme, veľmi pochybná útecha, lebo sa nevieme zbaviť pocitu, že keby do toho nevŕtali drzí novinárski kolegovia, celá vec by sa ako obyčajne zatúlala kamsi do stratena.

Bašternák by si tak síce odsedel svoje, ale úspešne by uchoval časť nečestne získaného majetku. Nebojíme sa povedať, že veľkej časti trestu by sa tak úspešne vyhol.

Niekto si môže klásť otázku, či správkyňa takto koná so zlým úmyslom alebo z autentickej ľahostajnosti.

Čisto akademicky je to síce zaujímavá otázka, v praktickom každodennom živote je to však jedno.

Obidve alternatívy, teda obsadzovanie štátu kriminálnymi živlami aj nekompetentnosť, sú pupočnou šnúrou spojené s krízou dôvery.

Takto sa dostávame do štádia, keď od otázok, čo robiť pre jej navrátenie, prejdeme k úvahám, či je to vôbec možné.