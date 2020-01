Tieto voľby sú o vyhnaní Fica

Najvyššou stávkou volieb nie sú kotlebovci.

26. jan 2020 o 14:59 Peter Schutz

To, čo rast Kotlebovej strany vo Focuse – už menej v AKO – generuje, je hystéria so všetkými pojmovými znakmi (povedal by dozorový prokurátor). Slabina virálne sa šíriaceho strachu z výhry fašistickej strany spočíva v riziku sebanapĺňajúceho sa proroctva, keď čím častejšie sa katastrofa spomína, tým uveriteľnejšie sa akoby zlievala s realitou.

Súvisiaci článok Prieskum preferencií: OĽaNO stále rastie, Kiska predbehol PS/Spolu Čítajte

Isteže, z diania spred štyroch rokov sa dá pohodlne odvodiť, že finiš zvláda Kotleba veľmi dobre. Ak svoj príbeh zopakuje, ako prvý „na páske“ sa nevylučuje o to skôr, že údajne najviac si ĽSNS prikráda z elektorátu Smeru.

Rečou Premier League je to „six pointer“: Každý jeden prebehlík z jednej na druhú stranu skracuje vzdialenosť medzi nimi nie o bod, ale dva.