A čo si o tom myslia lekári v zahraničí

Ako lekárka som tu mohla mať slušnú kariéru. No nežila by som v slušnej krajine.

26. jan 2020 o 15:10 Svetlana Žuchová

Autorka je psychologička a spisovateľka

Ako lekárka pracujem trinásť rokov. Vyštudovala som na Slovensku aj v zahraničí a v živote som žila i pracovala v niekoľkých krajinách, väčšinou v cudzine. Odchod z domova a budovanie si domova tam, kde pôvodne domov nebol, je veľká téma. A pri príležitosti úvah o tom, že mladí lekári budú za odchod zo Slovenska platiť, som sa nad ňou opäť zamyslela.

Ostať na Slovensku by bolo bývalo veľmi jednoduché. Mala som vo svojom odbore zvučné meno, ktoré by bolo otvorilo nejedny dvere. Áno, bolo by vzbudzovalo aj očakávania a opatrnosť, no s tým by som si mohla poradiť.

Mala som vzdelanie aj zo zahraničia a verím, že keby som bola využila náskok, ktorý som vtedy mala, skôr či neskôr by som zarobila aj dajaké peniaze. Naopak v zahraničí, kde som náskok stratila, dodnes ktoviečo nevlastním. Keby bolo keby, boli by sme v nebi, a predsa predpokladám, že keby som bola ostala na Slovensku, mohla som mať dnes majetku viac. Mohla som mať pravdepodobne slušnú kariéru. No nežila by som v slušnej krajine.