Škótsky filozof by teraz Trubanovi a Kiskovi povolil klamať

Kedy politici nemusia hovoriť pravdu?

7. feb 2020 o 14:12 Petr Šabata

Tony Milligan: Pravda v době populismu, Filosofia, Praha 2019

Autorom asi najznámejšej lži v politike je bývalý americký prezident Abraham Lincoln.

V deň, keď sa debatovalo o 13. dodatku Ústavy Spojených štátov amerických (zrušenie otroctva bolo schválené 18. decembra 1865), dostal Lincoln otázku, či sú zástupcovia Konfederácie na ceste do Washingtonu pre rokovanie o mieri.

Keby to tak bolo, boli by Lincolnove snahy o zrušenie otroctva a argumenty, že práve len to môže zaistiť mier, vo veľkom ohrození.

Lincoln odpovedal presláveným výrokom, že o žiadnych splnomocnencoch vo Washingtone nevie a že ani nie je pravdepodobné, že by tam boli. V skutočnosti ale na ceste boli a Lincoln to vedel. Pravda, nemierili do Washingtonu, pretože prezident sa s nimi chcel stretnúť inde...

Túto slávnu príhodu pripomína škótsky filozof Tony Milligan v knihe Pravda v dobe populizmu a nachádza pre Lincolnove zaklamanie pochopenie: „Vykonal správnu vec. Jeho osobná integrita (klamstvo mu pôsobilo problém) bola oveľa menej dôležitá ako zrušenie otroctva a on to dobre vedel.“

Autor celkovo nezavrhuje klamstvo v politike, ale sa snaží opísať jeho hranice.

Na Pravdu je aj Trump krátky

K napísaniu knihy Milligana priviedol politický štýl Donalda Trumpa a tiež brexit. Znevažovanie a prekrúcanie pravdy vo verejnom priestore nielen v USA a vo Veľkej Británii ho neznepokojuje.

Jednak plne dôveruje Pravde a jej nevykoreniteľnosti, jednak pripomína, že klamstvo v politike má naozaj dlhú históriu.

Čo znamená Pravda s veľkým P? Autor ju píše takto vždy, keď má na mysli niečo všeobecnejšie než jednotlivé názory alebo súbory tvrdení ku konkrétnej téme.

Filozof Tony Milligan pôsobí na King's College London, zaoberá sa predovšetkým etikou (práva zvierat, láska ako filozofický problém) a politickou filozofiou (povaha demokracie, populizmus).

Kniha je bohatou pripomienkou prác iných filozofov a mysliteľov (Hannah Arendtová, Platón, Immanuel Kant, Niccolo Machiavelli, George Orwell, Gándhí), s ktorými Milligan raz súhlasí, inokedy polemizuje.

Text je zrozumiteľný, poskytuje radosť z čítania a premýšľania spolu s jeho autorom. Dosahuje to čistým jazykom a logickými vetami. Svoje tézy dokladá príbehmi - historickými aj ad hoc vymyslenými.