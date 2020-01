Kotleba in, Kiska von

Čaputová môže svoje sľuby ešte oľutovať.

27. jan 2020 o 18:28 Peter Schutz

Zuzana Čaputová azda ozaj verí, že koaličný potenciál ĽSNS je natoľko nízky (nulový), že mohla pripustiť vymenovanie vlády aj s účasťou tejto strany. Teda ak by niekto chcel vytvoriť vládu s podporou Kotlebu, ona ju vymenuje (?!), lebo "nemala by som inú možnosť, ako rešpektovať vôľu voličov". Riekla zrejme vo viere, že až nadíde deň D, chytať ju za slovo nebude nik.

“ Prezidentka uznala ako spôsobilú na vládnutie fašistickú stranu, zatiaľ čo konštatovala nespôsobilosť Andreja Kisku. „

Veď, všakáno, ktože by už šiel do koalície s Kotlebom?? No. Staviť na kartu, že ĽSNS nie je žiadna opcia do pomarcovej vlády, je od prezidentky veľká nepodloženosť. K scenáru, že Fico/Pelle si – samozrejme, pri určitom výsledku volieb – privinú Kotlebu na hruď, si isteže treba zachovať rezervu. Nemusia privinúť, môžu si však z neho upliesť bič na demokratickú opozíciu.

Prezidentkino krédo – "rešpektovať vôľu voličov" – je takto nešťastie samo, keďže vdychuje konštrukcii s ĽSNS normálnu politickú legitimitu. Aj keď to tak asi nemyslela. Teda určite nie. Je to nielen nôž do zadku práve teraz protinacisticky ladenej kampani, ale ešte aj hrubé nedocenenie vlastných možností.