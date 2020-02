Babiš naozaj riadi Česko ako firmu – a víťazí (píše Petr Šabata)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Keby bol slovenským premiérom Andrej Babiš, cez víkend by rokoval so SAD Zvolen aj so zástupcami kraja a najneskôr v nedeľu popoludní by už autobusy jazdili.

Práve takto teraz predseda českej vlády vystupuje: všade je ho plno, zachraňuje, hrozí, stará sa, je stále v televízii a v titulkoch. Vedie permanentnú predvolebnú kampaň.

Česi budú na jeseň voliť krajské zastupiteľstvá a tretinu Senátu, ale Babiš mieri inam: na voľby v októbri 2021. A už teraz sa dá napísať, že v tomto najdôležitejšom hlasovaní porazí všetkých konkurentov a získa vyše tridsať percent hlasov.

Superman zo Strakovky

Dôvody sú dva: Babiš robí svoju predvolebnú prácu výborne (nepliesť si so zodpovedným vládnutím) a opozícia je neschopná. Proti premiérovmu hnutiu ANO dnes stojí päť opozičných strán s preferenciami od štyroch do štrnástich percent.

Veľmi sa to podobá na slovenskú politickú scénu a je nepochopiteľné, že ODS, Piráti, ľudovci a ďalší nie sú schopní poučiť sa zo slovenského vývoja.

Babišova kampaň je, samozrejme, iná, než aká teraz zúri na Slovensku. Bez bilbordov, bez hlúpych videí, bez demonštrácií a antidemonštrácií.

Keď pred desiatimi dňami pri požiari v domove pre mentálne postihnutých vo Vejprtoch zomrelo osem ľudí, Andrej Babiš sa tam ihneď rozbehol a smutným hlasom sľúbil pomoc vlády.

To bolo silné gesto, ktoré si ľudia pamätajú (predseda koaličnej ČSSD a minister vnútra Jan Hamáček dal dopoludnia prednosť televíznej relácii).