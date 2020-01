Akí budeme po brexite? Zarmútení, ale stále silní

V sobotu sa zobudíme do novej Európy.

31. jan 2020 o 6:05 Ursula von der Leyen, David-Maria Sassoli, Charles Michel

Ursula von der Leyen je predsedníčka Európskej komisie, David-Maria Sassoli je predseda Európskeho parlamentu a Charles Michel je predseda Európskej rady.

Dnes večer sa zavŕši viac ako štyridsaťpäť rokov členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Pre nás, predsedov troch hlavných inštitúcií EÚ, a pre mnoho ďalších ľudí bude dnešok nepochybne dňom premýšľania a zmiešaných pocitov.

Myšlienkami budeme s tými, ktorí pomohli vybudovať takú Európsku úniu, ako ju dnes poznáme. S tými, ktorí cítia obavy z budúcnosti, alebo sklamanie z odchodu Spojeného kráľovstva. S britskými zamestnancami našich inštitúcií, ktorí pomáhali vytvárať politiky na zlepšenie života miliónov Európanov.

Budeme myslieť na Spojené kráľovstvo a jeho obyvateľov, na ich tvorivosť, vynaliezavosť, kultúru a tradície, ktoré boli podstatnou súčasťou mozaiky našej Únie.

Tieto pocity prezrádzajú našu náklonnosť k Spojenému kráľovstvu, ktorá hlboko prekračuje rámec členstva v Únii. Rozhodnutie Spojeného kráľovstva odísť nás stále hlboko mrzí, ale vždy sme ho plne rešpektovali. Dohoda, ktorú sa podarilo dosiahnuť, je spravodlivá pre obe strany a zabezpečuje, že milióny obyvateľov EÚ a Spojeného kráľovstva budú môcť naďalej požívať ochranu svojich práv na mieste, ktoré vnímajú ako svoj domov.

Nové partnerstvo

Zároveň však treba hľadieť do budúcnosti a vybudovať nové partnerstvo medzi odvekými priateľmi. Naše tri inštitúcie spoločnými silami urobia všetko pre to, aby sa to podarilo. Sme pripravení stanoviť si vysoké ciele.

“ V časoch dravej súťaže mocností a turbulentnej geopolitiky na veľkosti záleží. „

Aké úzke bude toto partnerstvo, závisí od rozhodnutí, ktoré ešte len treba prijať. Lebo každé rozhodnutie má aj následok. Bez voľného pohybu osôb nemôže existovať voľný pohyb kapitálu, tovaru ani služieb. Bez rovnakých podmienok v oblasti životného prostredia, práce, daňového systému a štátnej pomoci nemôže existovať kvalitný prístup k jednotnému trhu.

Nebyť členom a uchovať si výhody členstva je nemožné.

V nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch bude potrebné prerušiť niektoré väzby, ktoré päť desaťročí dôkladne pretkávali vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Budeme sa musieť snažiť, aby sme spoločne sformovali novú cestu vpred ako spojenci, partneri a priatelia.

Zblížilo nás to

Spojené kráľovstvo prestáva byť členom EÚ, ale zostáva súčasťou Európy. Geografická spojitosť, spoločná história a väzby v mnohých oblastiach nás nevyhnutne zbližujú ako prirodzených spojencov. Naďalej budeme spolupracovať v oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a obrany so spoločným cieľom a rovnakými vzájomnými záujmami. Postupovať však budeme inak.

Nepodceňujeme závažnosť úlohy, ktorá nás čaká, sme si však istí, že s pomocou dobrej vôle a odhodlania dokážeme vybudovať dlhotrvajúce, pozitívne a zmysluplné partnerstvo.

Zajtrajšok prinesie nový deň pre Európu.

Posledných pár rokov nás zblížilo – ako národy, inštitúcie aj ako ľudí. Pripomenuli nám, že Európska únia nie je len trh alebo hospodárska moc, ale predstavuje aj hodnoty, ktoré spolu zastávame a chránime. O koľko sme silnejší, keď držíme spolu!

Členské štáty Európskej únie preto neprestanú spájať sily a zastávať spoločnú budúcnosť. V časoch dravej súťaže mocností a turbulentnej geopolitiky na veľkosti záleží. Žiadna krajina nedokáže osamote čeliť zmene klímy, nájsť riešenia pre digitálnu budúcnosť ani znieť silným hlasom v čoraz hlasnejšej kakofónii sveta.

Lenže Európska únia to spoločne vie.

Vieme, čo chceme

Dokážeme to, lebo máme najväčší vnútorný trh na svete. Dokážeme to, lebo sme najväčším obchodným partnerom osemdesiatich krajín. Dokážeme to, lebo sme Úniou dynamických demokracií. Dokážeme to, lebo naši obyvatelia sú odhodlaní presadzovať európske záujmy a hodnoty na svetovej scéne. Dokážeme to, lebo členské štáty EÚ využijú svoju veľkú, kolektívnu hospodársku silu pri rokovaniach so spojencami a partnermi – Spojenými štátmi, Afrikou, Čínou či Indiou.

Toto všetko nám nanovo ponúka zmysel spoločného cieľa. Máme spoločnú víziu toho, kam sa chceme dostať, a záväzok ambiciózne definovať otázky dnešnej doby.

Ako sa uvádza v európskom ekologickom dohovore, do roku 2050 sa chceme stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom vytvárajúc nové pracovné miesta a príležitosti pre ľudí. Chceme zaujať vedúce postavenie pri zavádzaní ďalšej generácie digitálnych technológií a želáme si spravodlivý prechod, aby sme vedeli podporiť ľudí najviac postihnutých touto zmenou.

Sme presvedčení, že to dokáže len Európska únia. Uvedomujeme si, že to zvládneme jedine spoločne: ako ľudia, národy, inštitúcie. My, predsedovia troch inštitúcií, sme odhodlaní splniť svoju úlohu.

V tomto úsilí budeme pokračovať hneď so zajtrajším novým dňom.