Zimná fáza prezidentovania sa Čaputovej nevydarila (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Osvienčim.

K majestátu osláv 75.výročia oslobodenia továrne na smrť armádou Koneva (tu si zaslúži sochu, nie v Prahe) nepasoval poľský bojkot jeruzalemského eventu.

Účasť odriekol Duda ako protest, že sa organizátorom nezmestil do kruhu hlavných rečníkov. To bola nepodloženosť z izraelskej strany, a čo je ešte horšie, na žiadosť Putina, s ktorým si Netanjahu kultivuje nadštandardné vzťahy. (Hodinu po vyhlásení „Trumpovho palestínskeho riešenia“ už sedel u Putina v Kremli.)

Historický revizionizmus Rusov horlivo prepisujúci, dezinterpretujúci, okrem iného aj rok 1968, holocaust, našťastie, neskresľuje. S Poliakmi, hoci sú sami vzťahovační, sa však vzhľadom na ich obete dá súcitiť.

Z ultimátneho konsenzu, že nikdy viac, poľsko-ruská roztržka nič neubrala, ba účasť posledných preživších na poľskej spomienke ho ešte podčiarkla.

Veľmi zapamätateľný zostane Macron s výrokom, že nevidí rozdiel medzi antisionizmom a antisemitizmom, čo bola od Francúza, ktorý predsedá krajine s najväčším rozsahom protižidovského násilia, veľmi zdravá (dobrá) pointa i zdravý odkaz na parížske predmestia (islamistom aj ľavici).

Udalosť II

Koronavírus.

Vyvoláva hystérie už celkom porovnateľné so SARS-om, MERS-om či prasacio-vtáčími chrípkami.

Pôvodný zámer dať nový vírus do rubriky Neudalosť týždňa bol prekonaný v momente, keď sa zrodil. Všetko na čele s Lufthansou, British Airways a ďalšími, ktorí hlásia hromadné rušenie letov do Číny, sa tvári natoľko tragicky a vážne, že vyhlasovať – ako pri bývalých príležitostiach – veľa paniky pre nič by zo slovenských diaľok bola trúfalosť.

Bič bude plieskať až vo chvíli, keď aj ulice Európy sa začnú vlniť zástupmi ľudí s rúškami na puse. (Ozaj, čo na to zákony zakazujúce moslimské pokrytie hlavy?)

Udalosť SR

Dankova Zsuzsa.