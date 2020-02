Desať otázok pre Igora Matoviča (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Igor Matovič oznámil, že príde s návrhom, pri ktorom Slovensko onemie. A potom prišiel a mal, bohužiaľ, pravdu.

Ľudia budú hovoriť, že to tak chcú, lenže ľudia, koniec koncov, chcú kadečo – napríklad aj Fica alebo Kotlebu.

Ľudia budú okrem toho hovoriť, že Matovič to aspoň hovorí tak, ako to je (mimochodom, to aj Kollár a Kotleba). Takže si aspoň povedzme, ako to je.

Účet na Belize, ktorý nikto nevidel

Aj pred niekoľkými rokmi prišiel Igor Matovič s vyhlásením, že po jeho ďalšom vyhlásení Slovensko onemie. Alebo nejako podobne; stále hovorí to isté.

Potom oznámil, že Robert Fico má účet na Belize. Suma na ňom je nepodstatná – podstatné je, že bola dosť vysoká na to, aby ste si povedali, že je to naozaj veľa peňazí. A ďalej? Nič. Kde je účet? Ja neviem. Vy áno?

Netvrdíme, že je Robert Fico nevinný a cnostný, božechráň. Obohatil sa nezákonne? Bol by v tom čert, aby to neurobil.

Ale povedať, že má účet na Belize s konkrétnou sumou peňazí je ako povedať, že Lionel Messi je skvelý ľavý obranca – a na námietku, že Messi nie je obranca a už vôbec nie ľavý, zareagovať tým, že o to vôbec nejde, lebo je to aj tak futbalista. Veď aj Fico je zlodej.

V poriadku, ale na to, aby ste vedeli, že Lionel Messi je futbalista, nepotrebujete športových novinárov. A na to, aby ste vedeli, že Robert Fico má niekde niečo odložené, nepotrebujete Igora Matoviča.

Ľudia onemievajú

Keď sa hovorilo o tom, že z OĽaNO odíde Veronika Remišová, Igor Matovič všetkých, ktorí to hovorili, označil za múdrosráčov.

Veronika Remišová potom odišla. Pokračujme však v zozname vecí, pri ktorých Slovensko onemelo.

Igor Matovič je ako chrlič na katedrále Notre Dame: generuje nápady a kým zistíte, že z nich nič nie je, príde s novými. Sľuboval referendum o predčasných voľbách – neboli nielen predčasné voľby, ale ani referendum o nich.