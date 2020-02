O kazateľoch a politikoch

Obe skupiny používajú podobné metódy.

4. feb 2020 o 11:22 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

Až vďaka volebnej kampani som si uvedomil, že kazatelia a politici by sa podľa toho, ako sa snažia zaujať verejnosť, dali rozdeliť do rovnakej typológie osobností. Skúsil som si vo svojej nedokonalej typológií kazateľov vybrať tie najvýraznejšie typy a nahradiť slovo „kazateľ“ slovom „politik“. Čuduj sa svete, funguje to. Posúďte sami.

Politik prosperity: Všetkých presviedča o tom, že pozná cestu k životu v blahobyte, ktorý, ako inak, dosiahneme iba tak, že ho budeme slepo nasledovať (hoci on by hovoril skôr o bezmedznej dôvere k jeho radám).

“ Politik populista: Dobre vie, čo ľudí trápi a neváha to použiť proti nim, teda, pardon, vo svoj prospech. „

Obyčajne jazdí v aute vyššej triedy a vlastní majetok, o ktorom jeho „nasledovníci“ môžu iba snívať.

Politik apokalypsy: Jeho hnacím motorom je presvedčenie, že sa priblížil koniec sveta, alebo prinajmenšom civilizácie, ako ju poznáme. Dobre vie, kto za to môže.

Keby čo len trochu mohol, spravil by s vinníkmi krátky proces, môžu si za to predsa sami, nie? Neponúka riešenia, apokalypsa je riešenie a keď o nej hovorí, obyčajne má na tvári kŕčovitý úsmev psychopata.