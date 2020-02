Matovič sa približuje ku Kollárovi

Pre vietnamských komunistov sme opľuli Nemcov.

7. feb 2020 o 12:05 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Aha, ďalšia vec, čo sa ako bumerang vrátila do zorného poľa. Únos Vietnamca slovenským vládnym špeciálom. So skutkom, ktorý sa, ako u nás býva zvykom, zároveň stal aj nestal, je spojených hneď niekoľko paradoxov.

Išlo o reálnu, nemeckou stranou podrobne vyšetrenú udalosť, napriek tomu akoby sa nám to všetkým iba snívalo. Áno, až také to bolo neskutočné. Po Kovošrote išlo o druhý najhusárskejší kúsok ministra, akého tu nebolo a už ani nebude, a to hovoríme iba preto, aby ten Kovošrot nepadol do úplného zabudnutia.

V skutočnosti bol únos Vietnamca nieže jeho najhusárskejším, ale suverénne najdebilnejším kúskom. Nie sme súd, ale názor mať smieme a v tomto prípade priam musíme.