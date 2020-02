Bratskú pomoc vietnamskej tajnej službe potvrdil súd

Aktívnu spoluprácu naznačuje pohyb Vietnamca cez Bratislavu.

7. feb 2020 o 19:38 Peter Schutz

Jedným z majákov polemiky, či sa policajti, prokurátori, atd. oslobodili spod vplyvu politiky, je aj Vietnamec, ktorý mal tú česť letieť do Moskvy slovenským vládnym špeciálom.

Z domoviny, kam bol dopravený, svedectvo už neurobí, keďže mu prekáža doživotie, ktoré mu vymeral totalitný režim.

Okolnosti „prepravy“ však objasnil nemecký súd – aj s nepodmienečným trestom jednému z únoscov – dosť obšírne, aby sa dala konštatovať slovenská „bratská pomoc“ spravodajskej akcii vietnamskej (zrejme) tajnej služby.

Zvykne sa spochybňovať, že pomoc mohla byť nepriama, mimovedomá, pasívna. Nuž, kto si raz pozrie súvislosti pohybu Trinh Xuan Thanha cez Bratislavu, musel by byť padnutý na hlavu, keby ho netrklo podozrenie z aktívnej spolupráce slovenských orgánov.

Potvrdiť či vyvrátiť to podozrenie by bolo povolané inšpekčné vyšetrovanie. To síce vraj aj prebieha, avšak hrobové ticho okolo bez známky akcie ohlasuje akurát to, že sme opäť v kauze, ktorá musí rešpektovať „vis maior“ medzi slovenským nebom a zemou.