Táto kampaň by sa už mohla aj skončiť (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Dva týždne do volieb a jednotky na kandidátkach prvých troch strán nie je vidieť. V poriadku, o zdravotných problémoch pani Šofranko vieme a držíme palce, ale na pointe to nič nemení.

Peter Pellegrini je karikatúrou už aj samého seba, čo vzhľadom na neexistujúcu latku nie je vôbec jednoduché, a Marián Kotleba — čo vlastne robí Marián Kotleba? Nuž, Marián Kotleba pôjde do basy.

Je to ešte o to lepšie, že ani jedna z prvých troch strán nemá dva týždne pred voľbami program. Teda ak za program nepovažujeme výsledky všeľudového hlasovania, v ktorom sa vás pýtajú, či sa radšej chcete mať lepšie ako horšie. Pretože to nie je program.

Lídrov kandidátok prvých troch strán nikto nevidel, v normálnej spoločnosti sa program dva týždne pred voľbami nepredstavuje. A to je len začiatok.

Všetko je niečo iné

Najsilnejšia strana strká na bilbordy premiéra a hovorí, že na jeho mieste by chcel byť každý, ale premiér je len jeden. A paradoxne tým myslia človeka, ktorý premiérom je, hoci ním nikdy byť nechcel, len sa mu to prihodilo. A ten, ktorý by ním aj chcel byť, ním byť nemôže.

A kampaň im robí izraelská reklamka, a keď minule robila izraelská reklamka kampaň inej strane, tak to bolo zle. Teraz je to dobre. A klamú. Klamú, klamú, normálne primitívne klamú, lebo nič iné nemajú. Ak by sa totiž pochválili tým, čo zo Slovenska za tie dlhé roky svojej vlády urobili, nestihli by si zbaliť ani príručnú batožinu.

Stretávajú sa fašisti a proti fašistom sa stretávajú tí, ktorí s nimi nesúhlasia. A každý má názor na to, či by sa tí protestujúci mali alebo nemali stretávať — v zásade podľa toho, či to stretávanie ich politickej agende vyhovuje alebo nevyhovuje. A každý vie, čo by mali robiť tí druhí a z náckov je antifa a z bitkára volič Progresívneho Slovenska.