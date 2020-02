Matovič je proti politike doslova očkovaný

Oddávať sa panike netreba.

10. feb 2020 o 20:35 Peter Schutz

Bude po voľbách habadej času na analýzu, prečo tri týždne pred urnami je najhorúcejší kandidát na premiéra človek proti politike doslova očkovaný (isteže nie proti marketingu).

Dovtedy sa skúsme nevzrušovať a odkláňať trendy mlčaním. Respektíve dlhými pauzami v debatách o budúcom predsedovi vlády.

Aj schopnejšiu opozíciu, než je slovenská, by mohla odrovnať diskusia, že jej hlavná tvár na post prvého či presnejšie akéhokoľvek ministra je nekompetentná.

Matovič nie je kráľ medzi neschopnými, iba zrkadlo mentálnej anorexie celej politiky.

Niežeby bol až taký hlúpy, ale v zmysle, že v píár odvetví vyčnieva nad hladinu, ktorá sa hlboko pod ním vlní kdesi na úrovni zadku žaby.

Oddávať sa panike netreba. Život skôr-neskôr dospeje k akejsi forme castingu na premiéra. (Počuli ste o Mečiarovi?).

Z prípadnej šesťkoalície určite, ba aj z OĽaNO by sa dali vycievkovať tri-štyri mená, ktoré by to chvíľu – zopár mesiacov – potiahli.

Napokon, skúsenosť, že istý čas sa dá vegetovať aj bez vlády a premiéra, je už aj v EÚ.