Nezabíja len koronavírus, ale aj čínska cenzúra

Nákazu by zvládli, ak by mohli pracovať a písať slobodne.

11. feb 2020 o 16:32 Matúš Krčmárik

Čo by sa stalo, keby sa nový koronavírus neobjavil na trhu so živými zvieratami vo Wu-chane, ale napríklad v New Yorku? Stala by sa z neho celosvetová udalosť so stovkami obetí a s obavami, že nakaziť sa môžu až desiatky percent populácie?

Čína má v tomto niektoré špecifiká, ktoré môžu za to, že vírus sa stal takou hrozbou, akou je – laxnejší postoj voči hygiene na otvorených trhoch, mestá s obrovskou hustotou obyvateľstva, totalitný režim.

Lebo aj politický režim vplýva na to, či sa z vírusu stane lokálna nákaza, alebo celosvetová hrozba.