Z trucu, z nenávisti k vášmu svetu (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Sedia pri obede, všetko ide dobre. Snažia sa nehovoriť o tom, vedia, že o tom nemôžu hovoriť.

Pred dvadsiatimi rokmi si ešte mysleli, že to je téma, že o tom môžu a musia hovoriť. Pamätajú si, ako sa celý týždeň tešili, nie na obed a ani na to, že sa uvidia. Ale aby si vynadali, obviňovali sa navzájom z neprajnosti a rozvratného myslenia.

Sedia po obede, všetci sa snažia. Dezert je výborný, mladí síce nejedia cukor, ale vnúčik si dá. Vnúčik nebojuje s cukrom, koláče miluje, a vtedy sa niekto pozabudne a opýta sa. „Tak čo, už ste sa rozhodli, komu to dáte?“

„Otec, nezačínaj s tým.“

„Ty poď so mnou do kuchyne pomôcť s riadom, a vy si zas choďte zapáliť do záhrady, pod strechou tak nefúka.“

Lenže už ho to nepustí. Pri cigarete sa opýta znovu. „Komu to dáš? A žena komu?“

Dnes by sme si mohli pustiť televízor, dojedli sme rýchlejšie. Nemáme sa však o čom rozprávať.

Otázka pri nedeľnom obede

Syn nechce odpovedať, vie, komu to dá, no nemá chuť hovoriť o tom s otcom. Otec ho neustále kritizuje. Za prácu, za ženu, za deti. Stále hovorí, že dnes je to iné, že voľakedy ľudia robili viac, neflákali sa a bol poriadok.

„Nepovieš mi, haa?“ Mama tu nie je, keď sa vrátime dnu, nebudeme o tom hovoriť a nezačnem diskusiu.

Nepovie nič, no je nervózny. Tušil, že dnes to asi neuhrajú, aj keď sa s manželkou dohodli, že o tom nebudú hovoriť. Obaja sú z rodín, kde sa pred rokmi ľudia skoro pozabíjali na krstinách či svadbách a vždy sa to začalo touto otázkou.

Dva dni pred príchodom domov si všimol, že otec je na facebooku a nahadzuje. Že to americká armáda posýpa, koronavírus je regulácia čínskeho obyvateľstva z izraelského laboratória a na Sliači bude mimozemská základňa Reptiliánov, odkiaľ budú útočiť na slavjanský svet.

Zavolal mu, aby to nerobil, hanbí sa za neho. Koľkokrát sa už o tom rozprávali. „Čo mi ty budeš hovoriť, koľko máš rokov a čo si v živote dosiahol? Ja keď som bol v tvojom veku, tak Gagarin vyletel do vesmíru!“

Zlosť na všetko

Otec je chorý, má diabetes, je kardiak a k tomu ešte pije, aj keď s mierou. V minulosti mal kariéru, teraz už iba zlosť.