Prezidentka v druhom dieli kampaňového trháku

Čoskoro aj na vašich obrazovkách.

12. feb 2020 o 21:04 Zuzana Kepplová

Len nedávno tu bola snaha požičať si prezidentku na kampaň v role zákernej liberálky.

Ktorá nechce národ ochrániť pred „dženderom“, a preto zdržuje stiahnutie slovenského podpisu pod Istanbulským dohovorom.

Zdá sa, že čoskoro si Zuzana Čaputová zahrá v pokračovaní tohto trháku.

Keď totiž mimoriadne zasadnuvší parlament nájde dosť rúk a odhlasuje čosi z predvolebných sľubov Smeru a SNS – dôchodky, prídavky, diaľničné známky – prezidentka môže schválenie skomplikovať.

Nemusí hneď odmietať, stačí jej aj počkať príslušných 15 dní.

Je to isto legálne prípustný ťah, ktorý sa dá dokonca ošetriť dôvodením, že prezidentka nebude asistovať vládnym stranám v zneužívaní parlamentu na kampaň (tak sa to presne volá). Ako to odmietla už pri 50-dňovom moratóriu.

Tí, čo s návrhmi prišli, tak môžu hrmotne zalamovať rukami, že aha, skazená liberálka ľudu nedopraje.

Až sa nám chce veriť, že sa na zablokovanie vlastných návrhov u prezidentky spoliehajú.