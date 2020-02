Woodstock populistov a istanbulská pakáreň (Schutzov týždeň)

Udalosť týždňa

Koronavírus (stále).

Globálna panika v takej kalibráži, v akej sa deje, zostáva – podľa autora – stále sporná. Keď, napríklad, v (bezprecedentnej) izolácii ohniska nákazy sa Číne celkom darí, pričom počty obetí mimo nielen Číny, ale aj ohniska Wu-chan, sú zanedbateľné.

Pocity, že v predbežnej opatrnosti sa to prehnalo ako nikdy doposiaľ, však majú ten nedostatok, že nepriamo podnecujú konšpiračné výklady – akože „elity“ tým niečo sledujú –, ktoré zažívajú na internete nový a ohromný boom.

Je to absurdum, ale za svoju veštbu (či názor či čo to bolo), že klimatická zmena rodí nové patogény, je dnes Bill Gates na facebooku lynčovaný, keďže s koronavírusom „musí mať“ niečo spoločné – odkiaľ vedel pred tromi rokmi, že príde? Áno, a on sám, sprostý miliardár, už má proti nemu antisérum, ktoré nechce ponúknuť WHO, lebo čaká, až ho lepšie speňaží, keď budú postihnutých milióny.

A teraz spochybňujte spôsob boja proti koronavírusu (nakladania s infekciou). Nedá sa s čistým svedomím, lebo na každý nastolený otáznik sa vyliahne na internete desať fantazmagorických odpovedí, ktorých virálne šírenie ohlupuje národy.

Udalosť SR

Slávnosti populizmu.

Výraz „korumpovanie voličov“ má v tvorbe autora dlhoročné miesto, ale slovenská politika i publicistika sa mu kŕčovito vyhýbali.

Mimoriadna schôdza s trinástym dôchodkom, zrušením diaľničnej známky a o sto percent vyšším rodičovským príspevkom je prielom, ktorý podplácanie voličov postavil na piedestál debaty.

Zadržiavaná politická korektnosť sa rozliala celoplošne do tej miery, že Beblavý s Trubanom menujú volebnú korupciu ako skutkovú podstatu zneužitia právomoci verejného činiteľa, s ktorým sa teatrálne – dva týždne pred urnami je všetko teatrálne – obracajú na NAKA.

Trestnoprávna zodpovednosť za politické rozhodnutia vlády je svojho druhu tiež prielom. Zrážka s Ústavným súdom môže protagonistov PS-Spolu zabolieť viac než so súpravou Intercity.