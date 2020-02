Minimálku porazíme, bez ohľadu na obete

Ad: Naša minimálka rastie bláznivo.

14. feb 2020 o 11:23 Ján Košč

Autor je odborový funkcionár

Po prečítaní komentára z pera analytika INESS je možné skonštatovať, že na prístupe tejto organizácie k inštitútu minimálnej mzdy sa nič nezmenilo. Namiesto hodnotovej diskusie prostredníctvom argumentov sme sa znova dočkali len hrubých zavádzaní.

Róbert Chovanculiak tvrdí, že „Brusel chce správne znížiť minimálnu mzdu na Slovensku“ a „ak by sme však predpokladali, že sa komisii jej predstavu o minimálnej mzde presadiť podarí, tak by to pre Slovensko znamenalo jej pokles“.

Tieto tvrdenia sa nezakladajú na faktoch. Po prvé, preto, že návrh legislatívy na zavedenie inštitútu minimálnej mzdy na území celej EÚ je stále ešte len v príprave a o nastavení systému sa stále diskutuje. V deň vydania komentára analytika INESS sa práve stretávali zástupcovia celoeurópskej tripartity, aby o tomto mechanizme diskutovali.

Zjednotenie výpočtu

Po druhé, nie je pravda ani to, že po zavedení takejto legislatívy by sme museli znižovať našu minimálnu mzdu, prípadne ju na niekoľko rokov zmraziť. Cieľom tejto legislatívy je zaviesť jednotný rámec pre výpočet minimálnych miezd vo všetkých krajinách tak, aby určovala, aké je najnižšie možné minimum.