Sonda do duše voliča

Matovič si kráča po víťazstvo.

14. feb 2020 o 13:19 Peter Tkačenko

Netrpezlivejšie povahy isto už nejakú dekádu čakajú, ktorá osoba sa ako tretia zaradí do nateraz mimoriadne stručného menoslovu víťazov volieb v našej malej veľkej republike, teda k Vladimírovi Mečiarovi a Robertovi Ficovi.

Mikulášovi Dzurindovi to uniklo o povestný fúz, potom dlho nemal nikto šancu, až dnes sa ukazuje, že tretím mužom bude najnepravdepodobnejší kandidát – Igor Matovič.

Posledné čísla z Focusu aj AKO dávajú svedectvo o tom, že opozičný volič si našiel favorita, ktorého poverí úlohou vyprevadiť z Úradu vlády Ficovho poskoka Petra Pellegriniho. (Keďže text sa v tlači ocitne už počas prieskumového moratória, konkrétne čísla na tomto mieste cudne zamlčíme, ale čitateľ ich isto pozná.)

Nebudeme rozdumovať o tom, do akej miery je to spravodlivá odmena za bezkrvný výkon ostatných opozičných hráčov, predovšetkým PS/Spolu, ktoré malo po eurovoľbách ideálne podmienky dotiahnuť svoj výsledok, na to bude dosť času po voľbách. Je to však svedectvo o tom, že marketér nikdy nesmie dbať na deklarované preferencie voličov.