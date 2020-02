Kompro na Kisku vyzerá ako všetko, čoho sa chytil Smer

Výsledkom je nehorázna fušerina.

14. feb 2020 o 16:38 Peter Tkačenko

„Pirátske video“, ktoré asi má slúžiť na diskreditáciu Andreja Kisku, je výborný študijný materiál pre každého, kto si chce urobiť obrázok o tom, ako pod kuratelou Smeru spustla krajina.

“ Keď takto odflákli vec vo vlastnom záujme, ako sa asi správali k štátu? „

Nevieme, ktorý producent to dostal na starosť, ale urobil to rovnako ako všetko, keď sa toho chytí Smer. Zadanie znelo nakrútiť alternatívnu verziu Krstného otca (alebo aspoň Brata), ale dopadlo to ako ochotnícka inscenáciu na stužkovej.

Dostal to na starosť nejaký treťotriedny poskok a ten oslovil synovca kamarátovho brata, ktorý úspešne absolvoval prvý semester scenáristiky a prípravným prácam venovali celý jeden podvečer v niektorom pohostinskom zariadení.

Výsledkom je nehorázna fušerina, s drsnými replikami rangu „Vedeli, že si najväčší šéf popradského podsvetia!“ Veru, veru, tak sa mafiáni zdravia: „Teší ma, najväčší šéf popradského podsvetia!“ Nečudujme sa, veď autori hneď na začiatku zdefraudovali polovicu rozpočtu.

Nuž a keď takto odflákli vec vo vlastnom záujme, ako sa asi správali k štátu?