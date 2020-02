Demagógiu sa Matovič učí od najlepších

Anketa je komunikačná tutovka.

14. feb 2020 o 18:57 Peter Schutz

Na Igora Matoviča už len opatrne. Nikdy neviete, čo vám taký predseda vlády vyvedie. Trebárs bude vymýšľať ankety, až sa z nich pominieme.

Žiadna zábava to nie je. Keď sa ho pýtali v televízii, že či už videl (precedens), kde na svete si politici pomáhajú anketami, tak odpovedal, že Viktor Orbán v Maďarsku. Toľko by niekomu na zdesenie aj stačilo, avšak na vytvorenie si obrazu, čo môže mať Matovič asi tak za lubom, jeden prestrih do Pešti nebude na škodu.

“ Dostatočne populistickými otázkami, ktoré ukoja pudy a inštinkty väčšiny, nič neriskujete. „

Skutočne, Orbán už desať rokov prevádzkuje takzvané národné konzultácie. Zväčša keď treba zahovoriť nejaký škandál a podobne, dá pokyn marketingovému odboru, vypíše tematické okruhy a fideszáci zväzáci z pozícií junior referentov internetom či normálnou poštou rozosielajú po Maďarsku státisíce (milióny) hárkov papiera so sériou (desiatok) otázok.