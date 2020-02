Diaľnice zadarmo sú nezmysel a zlomyseľnosť

Ide najmä o položenie nášľapnej míny pre vládu budúcu.

16. feb 2020 o 11:34 Eduard Žitňanský

Komu by sa nepáčilo jazdiť po diaľniciach zadarmo? Návrh Smeru a SNS práve do takého stavu smeruje. Chcú zrušiť poplatky za užívanie autostrád pre vozidlá do 3,5 tony. Celý ten žart bude stáť zhruba sedemdesiat miliónov eur ročne.

Presne toľko bude chýbať na údržbu a výstavbu diaľnic. Presne toľko to bude stáť verejné financie. Koaličné strany netušia, kde tieto peniaze vziať, ale to im je nateraz jedno. Ide najmä o položenie nášľapnej míny pre budúcu vládu.

Ťarchu prenesú cez dane a iné poplatky aj na tých, ktorí po cestách vôbec nejazdia. Je to podobný nezmysel, ako vlaky zadarmo pre dôchodcov alebo študentov, lebo ich v konečnom dôsledku aj tak zaplatia za nich aj tí penzisti a študenti, a ešte aj ich rodičia a príbuzní, čo vlaky vôbec nepoužívajú.