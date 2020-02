Keď Maďari nenájdu podporu v Bratislave, obrátia sa k Budapešti. Sympatizujú aj s Kotlebom

Autorka je šéfredaktorka The Slovak Spectator

Maďarský prezident prešiel peši po komárňanskom moste a na mieste, kadiaľ ide hranica medzi Maďarskom a Slovenskom, ho zaplavili otázky slovenských médií o tom, prečo ho slovenská vláda nepustila na náš breh Dunaja.

Bol rok 2009 a zažívali sme nepredstaviteľné nehoráznosti. Nevedeli sme, čo príde o desaťročie neskôr a že vtedajšia slovensko-maďarská hystéria bude vyzerať ako taká mierna a chvíľková migréna.

Nikto nerozprával o utečencoch a homosexuáli trápili málokoho. Po strašiakov nebolo treba chodiť do Istanbulu, stačil jednodňový výlet do Budapešti. Vieš, ja by som tú Radičovú aj volila za prezidentku, ale čo tí Maďari, povedala mi vtedy známa zastretým hlasom, akým sa dnes hovorí o Sorosovi.

Hlas podobný Bugárovi

Bol rok 2009 a Béla Bugár bol sympaťák politickej scény. Konfliktom sa vyhýbal a pred kamerou hovoril vždy pokojným a rozvážnym hlasom, o ktorý sa Andrej Danko tak snaží.

Vážny, ale usmievavý Bugár vtedy vyvolával dojem, že vnáša rácio do politických bojov založených na emóciách, bez rozumu. Bol záhradník, ktorý má rád sladké a jeho „o tom potom“ bolo také stredoeurópske mañana.

Založenie Mosta prezentoval ako historický medzník. V skutočnosti len dal ľuďom, ktorých frustrovalo slovensko-maďarské napätie, to, čo potrebovali počuť: Spolupracujme, nevaďme sa ako blázni.

V čase, keď sa slovenská a maďarská vláda pretekali v schvaľovaní nacionalistických príšerností, pôsobil ako zjavenie a mnohí mu uverili. Stal sa súčasťou euforického víťazstva nad Smerom v roku 2010, keď by nikto nebol tipoval, že jedného dňa zasadne za jeden koaličný stôl s Ficom a SNS.

Bugár, ktorý ešte v novembri 2015 patril podľa prieskumov medzi najpopulárnejších politikov, dnes už sympaťákom ani hlasom rozumu byť nedokáže. Bol na scéne pridlho a uzavrel spojenectvá, ktoré mu jeho bývalí voliči nedokážu odpustiť. No práve hlas podobný Bugárovi, možno aj s jeho ochotou hrať druhé husle, je to, čo by súčasná opozícia potrebovala.

Bez maďarskej kary

Je rok 2020 a na maďarskej hranici stoja Viktor Orbán a Bugárov koaličný partner Peter Pellegrini.