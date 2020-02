Rešpektovať najnovšie poznatky? Fuj, aké liberálne

Neinformovanosti a dogme sa priznal rovnaký status ako poznaniu.

17. feb 2020 o 17:44 Zuzana Kepplová

Televízia Markíza sa v diskusnej relácii rozhodla zmerať, ako je to s konzervatívnym a liberálnym nastavením národa slovenského.

S týmto cieľom pomeriavala postoj k registrovaným partnerstvám a Istanbulskému dohovoru. Čo sa nedá vnímať inak ako kapitulácia na taký pohľad na LGBT a problematiku rodu, aký tu verklíkuje veľká časť politickej triedy.

Rozumieme, prečo to robia oni. Napríklad takí sociálni demokrati, ako si občas hovoria v Smere, sa v istú chvíľu poobzerali dokola a rozhodli sa, v duchu svojho tradičného pragmatizmu, že nemá význam míňať politickú energiu na osvetu vo veciach práv žien či sexuálnych minorít.

Fico udrel päsťou po rečníckom pulte a povedal, že my tu pod Karpatami máme inú sociálnu demokraciu a to takú, ktorá dbá najmä o blaho väčšinového Slováka. Menšiny – vrátane žien, ktoré sú síce numerickou väčšinou, no vo verejnom priestore sa javia ako menšina – nech si ofukujú „ľudskoprávni svätuškári“.