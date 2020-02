Neskryjú sa za politiku

Ad: Beblavý môže podať trestné oznámenia aj na seba

18. feb 2020 o 12:49 Miroslav Beblavý

Autor kandiduje za PS/Spolu

Minulý týždeň som podal trestné oznámenie na členov vlády Petra Pellegriniho za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Pri zúfalom pokuse zachrániť si padajúce preferencie sa rozhodli v rozpore s viacerými zákonmi uplatiť voličov masívnym rozdávaním verejných peňazí.

Súvisiaci článok Beblavý môže podať trestné oznámenia aj na seba Čítajte

Komentátor denníka SME mi vyčíta, že som podal trestné oznámenie za niečo, čo opakovane zneužívali všetky vlády – inštitút skráteného legislatívneho konania. Navyše, vraj je tento pokus kupovať si hlasy voličov za verejné peniaze výsostne „politická“ záležitosť a nemá sa riešiť na Generálnej prokuratúre.

Ani komentár ako názorový žáner nezbavuje autora povinnosti rešpektovať fakty. Tých sa, žiaľ, Peter Tkačenko nedržal.

Poďme po poriadku. Tvrdenie, že protizákonné konanie členov vlády môže mať iba „politické“ dôsledky, je absurdné. Ak by to bola pravda, aj najhoršie porušenie zákona ministrami či vládou by sa dalo schovať za výhovorku, že išlo o „politiku“, kde jediným trestom môže byť prehra vo voľbách.

“ Výdavkový strop vláda schválila len pred mesiacom a teraz ho sama porušuje. „

Našťastie, trestný kódex pozná viacero paragrafov, podľa ktorých môžeme politikov stíhať a trestať. Vrátane trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Tým sa dostávame k môjmu podaniu na Generálnej prokuratúre. Trestné oznámenie som nepodal pre návrh zneužiť schvaľovanie zákonov v zrýchlenom konaní. Trestné oznámenie na členov vlády som podal, pretože spoločným porušením dvoch zákonov podľa môjho názoru zneužili svoje právomoci.

Samozrejme, posúdia to polícia a prokuratúra a v konečnom dôsledku súd. Ale tento prípad je odlišný od tých predchádzajúcich dvoma kľúčovými vecami.

Po prvé, nejde len o porušenie rokovacieho poriadku parlamentu, ale najmä výdavkového stropu. Výdavkový strop je definovaný na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, teda jedného zo základných pilierov nášho právneho poriadku. Tento výdavkový strop vláda schválila len pred mesiacom a teraz ho sama porušuje.

Po druhé, pri posudzovaní zneužitia právomoci verejného činiteľa musíme brať do úvahy veľkosť a závažnosť porušenia zákona. Navrhované opatrenia budú stáť dokopy 800 miliónov eur a zásadným spôsobom ohrozujú finančnú stabilitu Slovenska a hospodárenie s verejnými peniazmi.

Trestné právo aj sedliacky rozum hovoria, že v trestnom konaní sa posudzuje úmysel aj spoločenská nebezpečnosť skutku, nielen či formálne nastalo porušenie zákona. Ak policajt v službe stráži budovu a uvidí na ulici zrazeného človeka, tak ho môže rýchlo odviezť do nemocnice a vrátiť sa do práce bez toho, aby ho obvinili, že spáchal trestný čin a zanedbal svoje povinnosti.

Ak ten istý policajt odíde zo služby a ešte aj použije služobné auto na lúpež, tak patrí do basy.

Rovnako musíme posudzovať a porovnávať to, čo dnes stvára smerácka vláda s tým, že v minulosti si skráteným legislatívnym konaním v stave rozpočtovej núdze ústavní činitelia zmrazili vlastné platy. Ako sa hovorí vo filmovej klasike: nie je to tá istá vec, nie je to tá istá liga, nie je to ani len ten istý šport.