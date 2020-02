Kollár nevie ešte ako, ale chce nájomné byty

Oproti mestským bytom je nájomné v investičných bytoch takmer štvornásobné.

18. feb 2020 o 14:46 Eduard Žitňanský

Nájomné bývanie sa stalo témou predvolebnej kampane. Byty sľubuje kde-kto. Ani jeden z nich nevie, ako stavby zaplatiť. Vraj pôžičkami na medzibankovom trhu, aby sa nerátali do dlhu krajiny. Odhady hovoria o dvoch, troch miliardách eur. To nie je reálne.

Boris Kollár zo Sme rodina chce postaviť tisícky bytov. Nevie ešte ako, ale chce. Niežeby boli nájomné byty zbytočné a nebolo ich zúfalo treba, ale Kollár strieľa od boku hausnumerá. Jeho vízia neodpovedá na otázky, kto by tie byty postavil, kde by stáli a aké nájomné by v nich bolo, či kto by rozhodoval o pridelení bytu.

V Bratislave je z vyše 200-tisíc bytov len jedno percento nájomných. V Brne je to 10 percent a vo Viedni takmer dve tretiny. Tradícia sa vo Viedni rodila takmer sto rokov.