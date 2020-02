Zodpovedná zmena Smeru: Odchod zo scény

Smer vypratal kulturáky a náhrada neprišla.

18. feb 2020 o 16:46 Peter Tkačenko

Smer mal od svojho vzniku povesť marketingovej strany, ktorá každý svoj krok dôkladne testovala prieskumami, a keď urobila niečo nie zvlášť populárne, ale dôležité (euroval, vysielanie vojakov do misií NATO a podobne, automat na zvyšovanie dôchodkového veku), dala si záležať, aby to nebolo veľmi vidno.

To však vonkoncom neznamená, že na dvanásťročné vládnutie mu stačilo opakovať páčivé reči.

Nie, preferencie, hlasy a s tým súvisiaca konzumácia moci boli zaplatené poctivou prácou v teréne.

Môžete sa na smiať na sexistických vtipoch v kultúrnych domoch, fáraní do bane a futbalových zápasoch v Krajnom Čiernom (taká obec naozaj existuje), ale predstavitelia Smeru na čele s predsedom si dali záležať, aby boli viditeľní na tvári miesta.

Nehovoríme, že by to samo osebe fungovalo donekonečna a s kýmkoľvek, ale je to takpovediac marketingová DNA Smeru od okamihu, keď sa komunikácie ujal Marek Maďarič.