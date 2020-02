Peniaze dajte a nič zato nepýtajte

Martin Ehl je hlavným analytikom Hospodářských novin.

Ktovie, akú hudbu majú radi premiéri visegrádskych krajín. No v tomto čase im isto v ušiach znie Money, money, money, hit skupiny ABBA z roku 1976.

A nie sú to len Babiš, Pellegrini, Morawiecki a Orbán, kto si ju pospevuje. Všetci lídri EÚ majú plnú hlavu peňazí s ohľadom na summit vo štvrtok 20. februára, na ktorom sa má hovoriť o rozpočte Únie na roky 2021 - 2027.

Prípravu sedemročného rámcového rozpočtu sprevádzajú rušné vyjednávania za zatvorenými dverami. Okrem zvyčajných horúcich tém ako spoločná poľnohospodárska politika či kohézne platby smerujúce do chudobnejších častí EÚ je na stole aj téma zaplátania diery v rozpočte po odchode Spojeného kráľovstva.

Pre krajiny ako Česko či Poľsko to môže byť posledná šanca získať značné sumy na rozvoj. V budúcnosti totiž budú krajiny Visegrádu dorovnávať to, čo dostanú príspevkami do spoločnej kasy.

Priatelia kohézie

Krajiny, ktoré sú čistými príjemcami – ako Visegrád – sa sústredia najmä na udržanie výšky kohéznych fondov, ktoré im majú pomôcť dobiehať bohatších členov. Európska komisia navrhla prerozdeliť v rámci kohézie v nasledujúcom období 41,3 miliardy eur, čo je však oproti súčasnému rámcu 2014 - 2020 vo výške 63,4 miliardy pokles.

Terajší rozpočet tvorí jedno percento z hrubého domáceho produktu EÚ, ten nasledujúci chce Komisia zvýšiť na 1,11 percenta. Keďže však treba rátať s dierou po Británii, Nemci a iní čistí prispievatelia by radšej videli strop na jednom percente, v opačnom prípade by museli značne navýšiť príspevky.

Fínsko počas svojho predsedania Rade EÚ v decembri navrhlo škrty v rozpočte, čo skupina 15 krajín nazývaných „Priatelia kohézie“ striktne odmietla. Sú to krajiny východu a juhu Únie, ktorí dostávajú z rozpočtu viac, než do neho prispievajú.

Podľa výpočtov Komisie by Česko a Maďarsko dostali o 24 percent menej ako v predošlom rozpočtovacom období, Poľsko o 23 percent menej a Slovensko o 22 percent menej.

Predseda Rady EÚ Charles Michel sa v priebehu začiatku roka stretával s premiérmi viacerých krajín, aby vysvetlil nedorozumenia a pripravil členov na spoločné stretnutie vo februári.

Nemecko požaduje odpoveď, na kto by mal zatiahnuť najväčší podiel výpadku za odchádzajúcu Britániu. A chce to vedieť ešte predtým, než v júli preberie rotujúce predsedníctvo v Rade. Rozpočet musí byť odsúhlasený do konca roka a februárový summit je prvým kolom ostrých rokovaní.

Radikál Babiš, čakajúce Slovensko