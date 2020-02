Dva roky po vražde: Kuciak je stále mŕtvy (píše Michal Havran)

Naša pozornosť nie je unavená.

20. feb 2020 o 23:33 Michal Havran

Vy ste ich zabili. Nepočúva sa vám to dobre, ale čo sa vám kedy počúvalo dobre. Nikto vám nehovorí, že ste boli v aute, v dome, nasledujúci deň v banke a potom ako vždy, chlast, štetky, cigary, verejné obstarávania, život netalentovaných ľudí, čo potrebujú mať najskôr moc, aby mohli mať majetok.

Vy ste ich zabili. Nekúpili ste zbraň, neboli ste na juhu pre sim kartu, ani na obhliadke domu. No písali ste si s ňou, však Maznák, jednu takú sme mali v úrade, však Opuch, a ešte sme sa jej mali ospravedlňovať. Takto ste ich zabili, pretože sa to stalo vám, pod vaším vedením, počas vašej polície a vašej tajnej služby a počas vašich nehanebných kšeftov so štátom.

Vy, čo žijete komprami a odposluchmi, čo sa fotíte ako agenti, pózujete na žatve a na motorkách, vy, čo si myslíte, že Slovensko je stavebnica, ktorú môžete do nemoty prestavovať a na záver v amoku rozkopať. Vy ste vytvorili svet, kde ľudia neveria sudcom ani polícii, kde majú paranoje z cudzincov, kde sú témou kastračné neurózy starnúcich mužov zvyknutých na asistentky a poradkyne, kde sa na Mikuláša rozdávajú cigary a cognac, no deti pri Žiline sú exekuované a nemôžu chodiť autobusom do školy.

Vy ste zabili Martinu a Jána vašim odporným pokrytectvom, keď sa chodíte modliť, no vnútri ste skazení ako Babišove párky po mesiaci na splave Hrona. A stále vám to budeme opakovať, nakazili ste celú krajinu, zneistili ste celú krajinu, otrávili ste srdcia a mysle ľudí, nie preto, že by ste niečomu verili, vy neveríte ničomu, ale preto, aby ste jazdili s majákom na streche a predbiehali sa v kolónach.

Chrániť svoje deti