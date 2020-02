Cirkus v Národnej rade, vyklieštenie Trumpa a Galko v negližé (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Bayerischer Hof.

Päťdesiatšesť rokov bezpečnostnej konferencie, nepochybne najvýznamnejšej svojho druhu, zažilo už veľa, ale taký ohňostroj geostrategických postulátov ešte nikdy.

Snaha o novú definíciu vzťahu s USA, ktorú vyvinuli Steinmeier, Maas a Macron, zostala v rovine „ani nahá, ani oblečená“.

Novú európsku vojenskú jednotku (okamžitého nasadenia?) si totiž nedovolili odmyslieť od NATO, akurát o jej nasadení by sa malo rozhodovať nezávislo európsky...

Celá vízia je v rovine fikcie už len preto, že neexistuje zatiaľ zhoda európskych štátov, ktoré majú investície do obrany na samom konci hierarchie, pričom návrhy si pýtajú extra zdroje.

Generálny tajomník NATO sa „obul“ do nemecko-francúzskej idey nesmierne ostro, akoby ani nebol Nór a mal politický mandát. (Kde by ho vzal?)

S ideologickým útokom na Ameriku, keď USA vraj ustupujú od svojich záväzkov (čo je blud), a rozhodujú čoraz väčšmi avanturisticky (čo je pravda), vypiekol Pompeo, keď sa za atlantické spojenectvo postavil všetkými desiatimi. Akoby ani nebol Trumpovým ministrom...

Perspektívne platí, že kým neprebehnú americké voľby, čiže nie jasné, čo bude-nebude s druhým mandátom Trumpa, dovtedy všetko, čo odznelo na Bavorskom dvore, je v kondicionáli.

Čaputovej príspevok na konferencii bol na domácej pôde zbytočne prechválený, keďže nepovedala nič objavné, na takom fóre sa chce viac než opakovať hoci pravdivé, ale banality.

Udalosť SR

Festival populizmu a kríza v NR SR.

Zaujať kategorické stanovisko k akcii Beblavého a kolektívu je fakticky nemožnosť, keďže bežné kritiky nekonečných obštrukcií – napríklad, a čo ak takto začnú vyčíňať ĽSNS (ktokoľvek)? – narážajú na bezprecedentnosť chvíle.

Také brutálne zneužitie – i tak v prospech strán pri moci – už ohnutej (pokrivenej) volebnej súťaže, ako vhodiť ultrapopulistický balík zákonov do NR SR v čase, ktorý má byť z podstaty situácie fázou parlamentného pokoja, zrejme nemá precedens v žiadnej slušnej demokracii, na ktorý by sa teraz dalo odvolať (obrátiť) a vyhlásiť: Áno, takto by sa mala normálna opozícia v danej situácii zachovať.