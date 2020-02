Galko a Blahová skórovali ako nikdy

Mať obľúbeného politika je to isté ako mať obľúbenú chorobu.

21. feb 2020 o 11:44 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Banda bláznov, dobre to ten predseda zaklincoval. Okrem toho už nebolo dobré nič, zato zlého sme si užili, až nás boleli oči, a najmenej sa dalo pozerať práve na purpurovo-sinavý ksicht predsedu, keď ho nemiestne otázky protislovenských prostitútok opakovane nútili zaoberať sa Kiskom, respektíve sviňou, ktorá ho tak perfektne zahrala.

Človek by nepovedal, že z obyčajného názvu mesta môže tiecť toľko žlče. Bol to stále Poprad, ale znelo to ako Potrat. No a čo s tým všetkým má Smer, pravda.

Potom sa otvorili brány parlamentu. Keď sme si už mysleli, že nemôže prísť nič horšie a že k tupému vydrancovaniu štátnej kasy možno napokon ani nedôjde, dali hlavy dokopy členovia parlamentného krídla Demokratickej strany a okrem politickej samovraždy procházkovského typu vyprodukovali dve veci: