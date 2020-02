Autorka je herečka a kabaretiérka

Blížia sa tie dlho očakávané voľby a keďže mám svoje vyhradené miesto v novinách, možno by som sa mohla k tomu predsa len vyjadriť. Nikde to nekomentujem, nesnažím sa ľudí ovplyvňovať svojím videním.

Považujem to za celkom osobnú záležitosť a zo skúseností viem, že nikoho o ničom aj tak nepresvedčím. Každý si nakoniec zvolí aj tak to, čo chce. Okrem toho, myslím, že sa z toho stala oveľa emotívnejšia záležitosť, než si to zaslúži.

Najviac ma zaráža vyhraňovanie sa, používanie a zneužívanie pojmov. Napríklad slovo liberálny – slobodomyseľný, znášanlivý, zmierlivý. Radím sa do tejto kategórie, lebo sú to vlastnosti, ktoré ma najviac vystihujú.

Lenže rovnako som aj veriaca a myslím si, že rodina je základ. A to sa pre mňa nevylučuje s tým, že je lepšie, ak deti vychováva solídny homosexuálny milujúci pár ako detský domov, ulica alebo nespôsobilí rodičia.

Čo znamená byť liberálom a čo nie

Rovnako považujem za spiatočnícke a neľudské, keď zákon určuje, či má žena ísť, alebo neísť na potrat.

Myslím si, že prijať migrantov akejkoľvek národnosti a náboženského vyznania je v poriadku, ale nie bezhlavo a v počte, ktorý je pre našu krajinu neúnosný.

Ako liberál rešpektujem vieru iných ľudí, no vzhľadom na to, že Európa po stáročia stavia na kresťanstve, považujem za dôležité pre zachovanie mieru a kontinuity chrániť si tradičné európske hodnoty.

Ale, bohužiaľ, momentálne sa používajú skôr ako nástroj na rozdeľovanie ľudí a hľadanie konfliktu než na spájanie a šírenie dobra. Som liberál, ale zrejme dosť konzervatívny.