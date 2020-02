V pamäti zostane len kolaborácia so Smerom

Na takú kombináciu reálií by neprišla ani umelá inteligencia.

22. feb 2020 o 6:17 Peter Schutz

Hoci to stĺpček nedal nikdy najavo – nenašla sa vhodná príležitosť – po roztržke v SaS dosť zazlieval demokratickej opozícii, že sa nenašla paluba, ktorá by odpadlíkov od Sulíka prichýlila v behu do Národnej rady.

Faktom dnes je, že táto jedna (ale iba jedna) výčitka voči opozícii ho definitívne prešla.

Nie je jasné, čo mali Galko a spol. za lubom, keď vlastnými hlasmi nechali otvoriť zvrhlú seansu o dôchodkoch, prídavkoch a poplatkoch.

Nie je to však ani zaujímavé, keďže taká legitímna úvaha, ktorá by podporu schôdze Smer-SNS vysvetlila či ospravedlnila, jednoducho neexistuje.

Existovať nemôže. Na takú kombináciu morálnych a politických reálií by neprišla ani umelá inteligencia.

Je smutné, že takto neslávne a trápne sa lúčia s politikou ľudia, ktorí dlho a neohrozene niesli nad hlavami zástavy hnutia antificovského odboja.

Rovná sa osobnej tragédii každého jedného, že v pamäti nezostane hacknutie Kaliňákovho účtu, ani Čistý deň a iné svetlé chvíle, ale kolaborácia so Smerom na pokuse o korumpovanie voličov.